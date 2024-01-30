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الهلال السعودي يفوز على إنتر ميامي برباعية

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محمد اسماعيل - القاهرة - فاز نادي الهلال السعودي على نظيره إنتر ميامي بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

-سجل هدف الهلال الأول، ميتروفيتش في الدقيقة 10.
-سجل هدف الهلال الثاني، عبدالله الحمدان في الدقيقة 13.
-سجل إنتر ميامي الأول، لويس سواريز في الدقيقة 34.
-سجل هدف الهلال الثالث، ميشيل ديلجادو في الدقيقة 44.
-سجل إنتر ميامي الثاني، ليونيل في الدقيقة 54.
-سجل إنتر ميامي الثالث، ديفيد رويز في الدقيقة 55.
-سجل هدف الهلال الرابع، مالكوم في الدقيقة 88.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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