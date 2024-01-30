شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمادة لاعب منتخب مصر بدأ مشواره الدولى فى سن الـ29 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمود حمادة لاعب النادى المصرى حاليا وفاركو سابقا، أول مباراة دولية له بقميص منتخب مصر فى عمر الـ29 عاما، وتحديدا فى مباراة منتخب مصر الودية أمام النيجر في الإسكندرية، استعدادا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، كوت ديفوار 2023.

ومنح روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، محمود حمادة فرصة اللعب بقميص منتخب مصر لأول مرة فى هذه المباراة ليصبح بعدها أحد اللاعبين الذين حجزوا أماكنهم فى قائمة المنتخب الأول بشكل منتظم.

وتعرّض محمود حمادة لانتقادات لاذعة من جانب الجماهير المصرية، بعد مشاركته أمس أمام الكونغو الديمقراطية وإهداره فرصة هدف محققة فى الوقت الإضافى من عمر المباراة كان كفيلا بالفوز وصعود الفراعنة مباشرة للدور التالى.

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا أمس من دور الـ16 على يد الكونغو بعد الهزيمة 8 / 7 بركلات الجزاء الترجيحية وانتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1 / 1.