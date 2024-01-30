الامارات | بيع مضرب نادال مقابل 118 ألف دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مزاد علني بيع، أمس، مضرب رفائيل نادال، الذي استخدمه في الفوز بنقطة البطولة في نهائي فرنسا المفتوحة للتنس 2007، في مواجهة روجر فيدرر، بمبلغ زاد على 118 ألف دولار، ليصبح من بين أغلى القطع التذكارية من هذا النوع. وبيع المضرب الذي استخدمه نادال أيضاً في مباريات سابقة ببطولة تتضمن فوزه في الدور قبل النهائي على نوفاك ديوكوفيتش مقابل 118 ألفاً و206 دولارات في مزاد عبر الإنترنت. وكان المضرب موجوداً سابقاً في متحف التنس الأسترالي قبل إغلاقه مؤخراً.

وتشمل أعلى مبيعات مضارب التنس السابقة مضرب نادال في بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2022 الذي بيع مقابل 139 ألفاً و700 دولار.