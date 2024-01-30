روما يهزم ساليرنيتانا بثنائية في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما فوزا هاما على فريق ساليرنيتانا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب أريكي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

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وسجل ثنائية روما في المباراة ديبالا من ركلة جزاء و لورينزو بيليجريني في الدقيقتين 51 ، 66 من عمر اللقاء.

فيما جاء هدف ساليرنيتانا باقدام جريجوريس كاستانوس في الدقيقة 70.

وبهذة النتيجة رفع روما رصيده إلى النقطة 35 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يأتي ساليرنيتانا في المركز العشرين برصيد 12 نقطة.