نجم باريس سان جيرمان يقترب من الدوري الألماني

كشفت تقارير إعلامية، عن وجود تطورات جديدة متعلقة بمستقبل ماركو أسينسيو، نجم نادي باريس سان جيرمان الحالي وريال مدريد السابق.

ووقع أسينسيو مع باريس سان جيرمان خلال فترة الميركاتو الصيفي العام الماضي، وذلك في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع نادي ريال مدريد.

لكن أسينسيو وجد نفسه بديلا مع باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم وتعرض كذلك للكثير من الإصابات.

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وأفاد الصحفي الموثوق بشبكة سكاي سبورتس، فلوريان بليتينبيرج، أن نادي باير ليفركوزن، يفكر في التعاقد مع أسينسيو.

وقال بليتينبيرج عبر حسابه الرسمي في تويتر: “كان باير ليفركوزن يدرس التعاقد مع ماركو أسينسيو في الساعات القليلة الماضية”.

وأضاف بليتينبيرج في حديثه: “جرت محادثات ولكن من الصعب تحقيق الصفقة، ومع ذلك، يجب مراقبة وضع أسينسيو حتى يوم الموعد النهائي للميركاتو لأنه قد يغادر باريس سان جيرمان في الأيام المقبلة”.

باير ليفركوزن حسم التعاقد مع بورخا إجليسياس في وقت سابق من الأسبوع الحالي قادمًا من ريال بيتيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.