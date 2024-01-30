الامارات | اللاعب سدد مقابل مادي لموافقة "الأحمر".. الأهلي يفسخ عقد صلاح محسن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري، عن فسخ تعاقده مع مهاجم الفريق صلاح محسن بشكل ودي.

ذكر المركز الإعلامي بالأهلي، أن النادي قامت بفسخ تعاقده مع لاعب الفريق بالتراضي صلاح محسن، وذلك بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به قبل عشرة أيام.

وأضاف: "في ضوء الرؤية الفنية للفريق تمت الموافقة على رغبة صلاح محسن الذي سدد القيمة المالية المطلوبة، وفقاً للتفاوض الذي جرى مع مدير التعاقدات، أمير توفيق، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة تمت الموافقه على فسخ عقده بالتراضي".

وكانت تقارير صحافية مصرية أكدت اقتراب اللاعب من التعاقد مع فريق المصري، بعقد يمتد لثلاث مواسم ونصف الموسم.