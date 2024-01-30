شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يقترب من التعاقد مع حارس حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو الاتحاد السكندرى من التعاقد مع كريم عماد حارس مرمى حرس الحدود لتدعيم مركز حراسة مرمى زعيم الثغر.

وظهر الحارس بمستوى جيد مع ناديه بدورى المحترفين، وهو ما جعله محط أنظار بعض أندية الدورى الممتاز، على رأسها الزمالك، الذى ظهرت أنباء برغبتهم في التعاقد مع الحارس خلال الميركاتو الشتوى الحالي.

وتوقفت مفاوضات الزمالك مع الحارس بعدما وافق محمد صبحى حارس مرمى الفريق والمنتخب الوطنى، على تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض فور عودته من كوت ديفوار بعد المشاركة بكأس الأمم الأفريقية، وهو ما جعل محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى، يقوم بالتواصل مع إدارة حرس الحدود من أجل التعاقد مع الحارس.

ويعتمد طارق العشرى المدير الفني للاتحاد السكندرى، على المهدى سليمان في مركز حراسة المرمى بشكل أساسى، خلال مباريات الفريق منذ بداية الموسم الحالي.