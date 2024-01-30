شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب مشاهدة اللاعبين الغانيين فى مباراة ودية قبل التعاقد معهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من مسئولي النادي تأجيل التعاقد مع أحد اللاعبين الغانيين الذين خضعوا للاختبار مع فريقي 2003 و2005 بقطاع الناشئين، لحين مشاهدة اللاعبين في مباراة ودية والحكم على مستواهم، سواء بإتمام التعاقد معهم أو صرف النظر عنهم.

واتفق مارسيل كولر مع مسئولي النادي الأهلي على تنظيم ودية لفريق الشباب بالنادي مع أحد فرق المظاليم، لتقييم مستوى اللاعبين الغانيين وتحديد من يصلح منهم للاستمرار مع الأهلي ومن يتم توجيه الشكر له، خاصة أن هناك أكثر من لاعب لفت نظر مسئولي قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، أبرزهم ثنائي الهجوم، صمويل وأوموس.

على صعيد متصل، اقترب رضا سليم، لاعب الأهلي من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية الأسبوع المقبل بشكل تدريجي بعد الانتهاء من برنامجه العلاجي الذي خضع له الأيام الماضية للتعافي من إصابته بخلع في الكتف.

وبات رضا سليم على أعتاب المشاركة في التدريبات الجماعية بعد أسبوع من الآن على أقصى تقدير، وستكون مشاركته في التدريبات تدريجية حتى لا تتجدد آلام الكتف، وسيكون هناك حرص شديد في تدريبات اللاعب بحيث يبتعد عن الإحتكاك بزملائه في الملعب ولا يلعب بخشونة.

وأجرى رضا سليم جراحة في الكتف خلال نوفمبر الماضي بعد إصابته في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي بالدوري الأفريقي وخاض خلال الفترة الماضية برنامج تأهيلي للتعافي من هذه الإصابة.

وعادت بعثة الأهلي من الإمارات مساء الأحد، عقب إقامة معسكر خارجي استمر ثمانية أيام خاض خلاله الفريق مباراتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي خسر الأولى 1_2 وتعادل في الثانية 1-1.

وحصل الأهلي على راحة ثلاثة أيام عقب العودة من معسكر الإمارات سيستأنف بعدها التدريبات بمشاركة عمر كمال عبد الواحد استعداداً للارتباطات المقبلة، وفي مقدمتها مباراة شباب بلوزداد منتصف فبراير المقبل بالجزائر في دوري أبطال أفريقيا.