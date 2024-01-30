شكرا لقرائتكم خبر عن أندية المحترفين تنتظر قرعة "المرحلة الثانية" غدا لتحقيق حلم الصعود للأضواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر أندية القسم الثانى أ "المحترفين" إجراء قرعة المرحلة الثانية غدا بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية، من أجل وضع كل فريق البرنامج التأهيلى للاعبيه، خاصة الأندية التي تنافس على الصعود، وقامت بالتعاقد مع عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الشتوى الحالي، على رأسها غزل المحلة الذى أبرم عددا من الصفقات القوية، بالإضافة للتعاقد مع أحمد عيد عبد الملك ليكون مديرا فنيا للفريق.

ونجح المحلة عقب التعاقد مع أحمد عيد في الفوز في المباراتين، حيث نجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه على النجوم بهدف دون مقابل، ثم عاد وفاز اليوم على دكرنس بهدفين دون مقابل ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

وتأهلت 10 أندية للمنافسة على الصعود لدورى الأضواء وهي على الترتيب: بتروجت ووادى دجلة وحرس الحدود وغزل المحلة ولافيينا والسكة الحديد وطنطا وبروكسى وراية والقناة.

بينما تُجرى قرعة أخرى لأصحاب المراكز من الحادى عشر للأخير لتحديد الأربعة فرق المستمرة بالدورى، على أن يهبط أصحاب المراكز الستة الأخيرة لدورى القسم الثانى ب، والأندية هي: بترول أسيوط وأبو قير للأسمدة ووى وأسوان و دكرنس ومكادى وجمهورية شبين والنجوم ومصر المقاصة والنصر للتعدين.