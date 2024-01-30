يناير 2024 شهر الانتصارات فى "اليد و الطائرة"

القاهرة - سامية سيد - شهد شهر يناير 2024 انتصارات قوية فى لعبتي كرة اليد وكرة الطائرة المصريتين، خاصة على المستوى الأفريقى، فى ظل التربع على عرش القارة الأفريقية فى الرجال والسيدات.

ونرصد فى التقرير التالى تفوق كرة اليد والكرة الطائرة خلال يناير 2024 فى السطور التالية:

توج منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور مساء السبت بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى نظمتها مصر باستاد القاهرة بالفوز على الجزائر فى النهائى بنتيجة 29/21.

منتخب مصر لكرة اليد نجح فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين عامي 1974 و1976.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام: 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

منتخب رجال الطائرة يتأهل للألعاب الأفريقية بحصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة كما نجح منتخب رجال الكرة الطائرة مساء الأحد فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة التى استضافتها مصر على مدار الـ 3 أيام الماضيين بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.

ونجح أيضا منتخب سيدات الكرة الطائرة فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة بالقاهرة بالتفوق على كينيا بنتيجة 3 /0 فى المواجهة الأولى ثم 3 /1 فى المواجهة الثانية ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل .