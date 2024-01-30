شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم موقفه من رحيل مدافع الأهلى خلال ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إدارة النادي بالحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق وعدم الموافقة على العروض التي تأتي للعناصر الأساسية في الأهلي خلال الفترة الحالية.

ويُعد ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، من اللاعبين الذين ارتبطت أسماؤهم بالعديد من العروض الخارجية خلال الفترة الماضية، أبرزها من الدوري السعودي، لكن كولر رفض رحيل اللاعب في يناير الجاري.

على صعيد آخر، اقترب رضا سليم، لاعب الأهلي، من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية الأسبوع المقبل بشكل تدريجي بعد الانتهاء من برنامجه العلاجي الذي خضع له الأيام الماضية للتعافي من إصابته بخلع في الكتف.

وبات رضا سليم على أعتاب المشاركة في التدريبات الجماعية بعد أسبوع من الآن على أقصى تقدير، وستكون مشاركته في التدريبات تدريجية حتى لا تتجدد آلام الكتف، وسيكون هناك حرص شديد في تدريبات اللاعب، بحيث يبتعد عن الاحتكاك بزملائه في الملعب ولا يلعب بخشونة.

وأجرى رضا سليم جراحة في الكتف خلال نوفمبر الماضي، بعد إصابته في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي بالدوري الأفريقي، وخاض خلال الفترة الماضية برنامج تأهيلي للتعافي من هذه الإصابة.

وعادت بعثة الأهلي من الإمارات مساء أمس، الأحد، عقب إقامة معسكر خارجي استمر ثمانية أيام خاض خلاله الفريق مباراتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي خسر الأولى 1_2 وتعادل في الثانية 1-1.

وحصل الأهلي على راحة ثلاثة أيام عقب العودة من معسكر الإمارات سيستأنف بعدها التدريبات بمشاركة عمر كمال عبد الواحد، استعداداً للارتباطات المقبلة، في مقدمتها مباراة شباب بلوزداد منتصف فبراير المقبل بالجزائر في دوري أبطال أفريقيا.