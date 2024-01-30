شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع اتحاد الكرة لحل أزمة الـ 15 مليون جنيه قبل غلق القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو نادى الزمالك مع نظرائهم باتحاد الكرة للتوصل الى حل بشأن أزمة الـ 15 مليون، قيمة القسط المستحق لاتحاد الكرة من أجل سداده قبل نهاية شهر يناير الجارى.

ويأتي ضرورة تسديد الـ 15 مليون قبل نهاية شهر يناير في ظل الاتفاقية المبرمة بين النادى والجبلاية، والتي تقضى بتقسيط القلعة البيضاء المديونيات المستحقة على أقساط فى كل فترة انتقالات.

ومن المقرر أن يتوصل الزمالك إلى حل مع مسئولو اتحاد الكرة بشأن سداد الـ 15 مليون حتى يتمكن الفريق من قيد لاعبيه الجدد المقرر الإعلان عنهم خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد رفع القيد عن الزمالك من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم رسميا.

ورفع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا إيقاف القيد عن الزمالك رسميا، وذلك بعد أن تم حذف اسم الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقع عليها عقوبات إيقاف القيد .

وتسببت أزمة إيقاف القيد في حرمان الزمالك من إبرام أي صفقة خلال الفترة الماضية، الا انه بعد رفع اسم الزمالك أصبح من حقه ضم لاعبين خلال الميركاتو الشتوى الجارى.