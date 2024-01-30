تشابي يطالب ليفركوزن بالتعاقد مع اسينسيو

ياسر رشاد - القاهرة - طالب تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، إدارة النادي الألماني، بالتعاقد مع نجم منتخب إسبانيا من أجل تعزيز خط الهجوم لدى الفريق في ظل منافسته على لقب الدوري.



أكدت التقارير الصحفية الألمانية، أن تشابي يريد التعاقد مع الجناح الإسباني، ماركو اسينسيو لاعب باريس سان جيرمان، لكن اللاعب أبدى رغبته القوية في الإنتقال إلى النادي الألماني، رغم ضيق الوقت لإتمام التعاقد.



ويغلق الميركاتو الشتوي بعد غد الخميس، الموافق 31 يناير، ويبقى أمام باير ليفركوزن 48 ساعة من أجل إتمام الصفقة لكن سيكون الأمر صعب لضيق الوقت.



ويناقش مسؤولو نادي ليفركوزن إمكانية إتمام الصفقة منذ أمس الإثنين، بعدما ضم النادي الألماني مؤخرا الإسباني بورخا إجليسياس، لتعويض غياب هدافه المصاب فيكتور بونيفاس.



وينافس باير ليفركوزن بقوة على لقب الدوري الألماني يأتي خلفه بايرن ميونخ حامل اللقب في آخر 11 سنوات، ويسعى تشابي لتدعيم صفوفه بخيارات هجومية على رأسها ماركو اسينسيو الذي لديه خبرات، ويملك رجال تشابي 49 نقطة بفارق نقطتين عن منافسه بايرن ميونخ.



توج اللاعب الإسباني مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، لكنه يعاني من المشاركة أساسيا، وشارك اسينسيو مع ريال مدريد لمدة 7 سنوات توج بالعديد من البطولات على رأسها بطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والدوري الإسباني مرة، وشارك مع المنتخب الإسباني في بطولتي كأس العالم في آخر نسختين.

