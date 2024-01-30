شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يضم عمر وائل لاعب بيلينينسش البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادي مودرن فيوتشر في الحصول على توقيع عمر وائل لاعب بيلينينسش البرتغالي، وذلك بعد منافسة قوية على اللاعب مع الأهلي والزمالك.

واتفق مسؤولو مودرن فيوتشر مع الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة حسام حسن، على وضع خطة للنزول بمعدل أعمار الفريق، ومنح الفرصة للشباب، وذلك لبناء فريق قوي قادر على المنافسة على البطولات.

وكان مودرن فيوتشر قد استهل الميركاتو الشتوي بضم ثلاثة لاعبين من شباب الأهلي ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى القلعة الحمراء وهم، عبد الرحمن رشدان، أحمد كباكا ومحمد زعلوك.

وفتح الجهاز الفني لمودرن فيوتشر بقيادة حسام حسن، صفحة جديدة مع جميع اللاعبين، سواء الأساسيين أو نجوم الدكة، وذلك للحصول على الفرصة والمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأكد حسام حسن في اجتماعه الأول مع لاعبي الفريق، أن جميع اللاعبين لديهم فرصة متساوية في المشاركة، وعلى كل لاعب أن يبذل الجهد ليحجز مكاناً في التشكيل الأساسي للفريق.

وكان مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس و طوسون دعبس قد قرر تعيين حسام حسن مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وإبراهيم حسن مديراً للكرة.