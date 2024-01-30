شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح سيستم القيد للزمالك بعد سداد قسط المديونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مجلس إدارة نادي الزمالك، بإنهاء أزمة إيقاف القيد المتعلقة باتحاد الكرة المصري، بعدما قام اليوم، الثلاثاء، بسداد قسط المديونية المستحقة للجبلاية.

وفتح اتحاد الكرة سيستم القيد للزمالك بعدما حضر لمقر الجبلاية اليوم أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس، وسددا قيمة القسط المستحق والبالغ 15 مليون جنيه، ليتم فتح السيستم ويصبح من حق الزمالك قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتواصل مسئولو نادى الزمالك مع نظرائهم باتحاد الكرة خلال الساعات الماضية للوصول الى حل بشأن أزمة الـ 15 مليون، قيمة القسط المستحق لاتحاد الكرة من أجل سداده قبل نهاية شهر يناير الجارى.