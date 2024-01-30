وزير الرياضة: من الوارد عودة كيروش للمنتخب خلفا لفيتوريا

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،أنه لا نية لإقالة اتحاد الكرة، بعد الخروج من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، من دور الـ16 ، خاصة وأن هناك انتخابات جديدة في الربع الأخير من العام الحالي، ولن نتعجل في اتخاذ قرارات سريعة، حتى ندخل فى دوامة، لكن اذا تقدموا باستقالتهم فالأمر يختلف.

وأضاف صبحي، في تصريحات لبرنامج مع شوبير الذى يذاع عبر أثير أون تايم سبورت: اتحاد الكرة في الموسم الماضي والحالي، فرغناه فقط للمنتخبات الوطنية، والاتحاد دوره أن يصل بالمنتخب لأعلى درجة، ونكون نحن خلفه وداعمين له.

وكشف صبحى أنه طلب من اتحاد الكرة أن يخبر الوزارة بكل التفاصيل الخاصة بخروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والأسباب التي أدت لذلك، وطلبنا أيضا تقريرا فنيا عما حدث في كوت ديفوار.

وقال إن كل الاحتمالات مطروحة لإقالة روي فيتوريا، أوعودة مواطنه كارلوس كيروش، مضيفا أن الانجازات الكبيرة لم تتحقق إلا مع مدربين مصريين، إنجازاتنا مع حسن شحاتة في التتويج بـ3 بطولات في كأس أمم أفريقيا، بجانب محمود الجوهري، يعتبر شيء استثنائي، وعمل في ظروف جيدة، حيث سبق و تم تجربة مدربين مصريين مثل حسام البدري وإيهاب جلال، وعندما يجري إعداد خطة بشكل لائق، سيكون اللجوء لمدرب مصري لقيادة المنتخب الوطني هو الحل الأمثل

وتطرق وزير الرياضة إلى تصفيات كأس العالم، واصفا إياها بالمهمة جدا، مشددا أنه لا يوجد رفاهية في هذا الأمر، ولا يمكن أي خيار دون أن تكون مصر في كأس العالم 2026، وكأس الأمم الأفريقية الحالية خارج التوقعات تمام.