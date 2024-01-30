الدوري السعودي يوجه أنظاره للتعاقد مع تشافي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه صندوق الاستثمار السعودي أنظاره تجاه المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز من أجل ضمه للتدريب خلال الموسم المقبل في دوري روشن، بعدما قرر مغادرة برشلونة مع نهاية الموسم الجاري.



وكان تشافي قد قضى موسمين ونصف مع برشلونة، حيث يرغب في الرحيل عن البارسا مع نهاية الموسم، في ظل النتائج المتذبذبة التي قدمها مع الفريق الإسباني خلال الموسم الجاري، بعدما قادهم للتتويج بلقب الليجا الموسم الماضي.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن هناك اهتمام من قبل أندية كبرى في السعودية بالتعاقد مع مدرب برشلونة، بعد قراره النهائي بالرحيل عن النادي الكتالوني.

وأوضحت أن رحيل تشافي عن برشلونة فتح الباب أمام بعض الأندية السعودية الكبيرة للتعاقد معه، خاصة وإن لديه تجربة سابقة خليجية مع السد القطري.

وكان تشافي قد رفض العروض المقدمة من الاتحاد البرازيلي لتدريب منتخب السيلساو وأيضًا فريق بوروسيا دورتموند الألماني.