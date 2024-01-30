أنباء عن وصول البرتغالي جوميز إلى نادي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت أنباء قويه عن وصول البرتغالى جوزيه جوميز إلى مصر للتعاقد مع نادى الزمالك لتولي المسئولية خلفا لمعتمد جمال المدير الفني المؤقت ويصحب جوميز معه ثلاثة مساعدين مدرب الأحمال ومدرب حراس مرمى ومساعد آخر ومن المقرر أن يعقد معه المسئولون جلسه الليله للاتفاق النهائى حول التعاقد معه لمدة موسم ونصف

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء أمس الاثنين قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.