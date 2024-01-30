الزمالك يحسم التعاقد مع صفقة أفريقية جديدة

حسم نادي الزمالك تعاقده مع اللاعب لأوغندي ترافيس موتيابا جناح منتخب أوغندا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد مع أكثر من لاعب مميز في الميركاتو الشتوي الجاري من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض بعد حل أزمة إيقاف القيد.

وعلم”كورة 365″ أن الساعات الماضية شهدت مفاوضات مكثقة من قبل مسؤولي الأبيض مع اللاعب ونادي دينامو تبليسي الجورجي لضم النجم الأوغندي في الشتاء الجاري.

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ووصل النجم الأوغندي موتيابا إلى القاهرة مساء أمس الأثنين للتوقيع على عقود انتقاله لصفوف الفارس الأبيض حيث سيتم قيده تحت السن نظرًا لأنه يبلغ 18 عامًا.

ومنح الجهاز الفني لـ الزالك بقيادة معتمد جمال راحة 4 أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي التي توج بلقبها على حساب أهلي جدة السعودي.