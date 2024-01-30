مجدي الجلاد يجيب عن السؤال الصعب: هل محمد صلاح متخاذل وخائن؟- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، الأسباب الرئيسية التي جعلت النجم المصري العالمي محمد صلاح، محورا أساسيا في أزمة خروج المنتخب الوطني من دور الـ 16 لكأس أفريقيا.

وقال الجلاد في حلقة جديدة من برنامجه "لازم نفهم": الحملات التي انتشرت عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا عن محمد صلاح واتهامه بادعاء الإصابة والهروب وخذلان الجماهير، لها عدة أسباب، غير تلك المعلنة.

وأوضح: محمد صلاح فرد من مجموع كبير بيتشغل على فكرة المنتخب وأداء المنتخب ومستوى المنتخب، واحنا اتعودنا كمصريين على مدار تاريخنا إن إحنا بيحكمنا فرد، وعندنا قناعة إن الفرد لو صلح صلحت كل الأمور، وإذا لم يصلح فسدت كل الأمور، وبالتالي وضعنا كل رهاناتنا على محمد صلاح.

وقال الجلاد: من ساعة ما ظهر محمد صلاح، لو المنتخب اتغلب نقول إن صلاح خاف على رجله وما لعبش كويس زي ما يبلعب في ليفربول.. طيب بص للمنظومة اللي مطلعة ليفربول كامل كنادي انجليزي، والمنظومة اللي عندك اللي مطلعة الفرقة اللي بتلعب مع محمد صلاح والمدير الفني اللي قاعد بره والمساعدين.

وأضاف:"هو محمد صلاح ساحر؟، هيلعب لوحده؟، ولا هو جزء متفوق من المنظومة يستطيع انه يفرق كتير مع الفرقة دي، بس يكون فيه فرقة ومدير فني، محمد صلاح خاين؟، خان بلده ومنتخبه، ليه هو إمتى لعب لوحده؟ يا جماعة كرة القدم تيم بيلعب ووراه كيانات كبيرة جدا، ومنظومة كبيرة جدا وصناعة كبيرة واحترافية اسمها كرة القدم".