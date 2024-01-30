الأوغندي ترافيس موتيابا يصل القاهرة لتوقيع عقود الانضمام للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - وصل إلى القاهرة الأوغندي ترافيس موتيابا، منذ قليل من أجل إتمام إجراءات الانضمام لصفوف نادي الزمالك بشكل رسمي.

ويعد "موتيابا" من المواهب القوية في أوغندا، ويبلع من العمر 18 عاما، ويلعب ضمن المنتخب الأول لبلاده.

وكان اللاعب الأوغندي، انضم خلال الفترة الحالية لنادي دينامو تبليسي الجورجي، ولكنه فشل في استخراج تصريح العمل، وهو ما جعله يغير وجهته لنادي الزمالك.

ومن المفترض أن يتم قيد ترافيس موتيابا، تحت السن، ويلعب ضمن الفريق الأول.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، يقوم حاليا، بتدعيم صفوفه بصفقات قوية، من أجل تعويض الفترة الماضية، التي شهدت وقف القيد من جانب الاتحاد الدولي، بسبب الديون الخارجية.

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