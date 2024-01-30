الخطوة الأخيرة لتسجيل الصفقات الجديدة.. الزمالك يسدد مديونيات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح نادي الزمالك في حل أزمة المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل تسجيل الصفقات الجديدة.

وعلم موقع "الخليج 365" أن ثنائي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد سليمان ورامي نصوحي، تواجدا داخل مقر اتحاد الكرة اليوم، وتم سداد المستحقات القديمة 15 مليون جنيه.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك، أصبح من حقه قيد الصفقات الجديدة، دون أي أزمة في الفترة الحالية، بعدما تم جدولة جميع المستحقات.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، قام بجدولة المستحقات مع الاتحاد المصري لكرة القدم في الفترة الماضية، على أن يسدد كل فترة قيد مبلغ 15 مليون جنيه، لحين سداد المبلغ كامل 60 مليون جنيه.

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