شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من ضم شحاتة الطلائع خلال ميركاتو يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد شحاتة لاعب الطلائع من الانتقال الى الزمالك، خلال يناير الجارى، بعد أن تم الاتفاق مع اللاعب وناديه للانتقال الى الأيبض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ضمن خطة إدارة القلعة البيضاء فى تدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة ومميزة.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة من جانب الزمالك لضم اللاعب وحدثت جلسة بين مسئولو القلعة البيضاء ونظراؤهم في الطلائع ظهر اليوم ،الثلاثاء، تم الإتفاق خلالها على إنتقال اللاعب الى الأبيض خلال انتقالات يناير .

ورفع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا إيقاف القيد عن الزمالك رسميا، وذلك بعد أن تم حذف اسم الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقع عليها عقوبات إيقاف القيد .

وتسببت أزمة إيقاف القيد في حرمان الزمالك من إبرام أي صفقة خلال الفترة الماضية، وبعد رفع اسم الزمالك أصبح من حقه ضم لاعبين خلال الميركاتو الشتوى الجارى.