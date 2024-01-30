شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر: "حارب لآخر وقت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل ناصر ماهر صانع ألعاب مودرن فيوتشر، الضغط على إدارة ناديه لإتمام انتقاله إلى الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وكتب ناصر ماهر عبر حسابه على انستجرام: حارب لآخر وقت.



ناصر ماهر

وأكد حسام حسن المدير الفني الجديد لفريق مودرن فيوتشر، أنه لن يقف عائقا أمام رغبة ناصر ماهر في الانتقال إلى الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الجاري، في ظل المفاوضات القائمة بين الناديين.

وقال حسام حسن في تصريحات صحفية على هامش قيادته للمران الأول للفريق: لن أقف أمام ناصر ماهر في الانتقال للزمالك الأمر يعود لرغبة اللاعب وقرار مجلس الإدارة.

وكان ناصر ماهر قد أخطر مسؤولي مودرن فيوتشر في وقت سابق، برغبته في اللعب لنادي الزمالك.