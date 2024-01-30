شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع الرتوش الأخيرة لإتمام صفقة عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مسئولو نادى الزمالك من وضع الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز الى صفوف الفريق، لتدعيم مركز خط الوسط في ميت عقبة.

ومن المقرر الإعلان عن صفقة انتقال عبدالله السعيد الى الزمالك رسميا خلال ساعات بعد أن يقوم مسئولو القلعة البيضاء تحويل القيمة المالية للصفقة المتفق عليها والتي تبلغ 12 مليون جنيها لمدة موسم ونصف الموسم.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة بين إدارة الزمالك ومسئولي بيراميدز للتوصل لاتفاق من أجل حسم الصفقة، وتم الاتفاق على سداد الزمالك 12 مليون جنيه مقابل ضم عبدالله السعيد.