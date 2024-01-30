شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضم محمد شحاتة رسميا من طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تسلم مسئولو نادي الزمالك الاستغناء الرسمي الخاص بمحمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش ليكون الصفقة الرسمية الثانية للزمالك عقب اعلان التعاقد مع محمد عاطف لاعب طنطا امس.



محمد شحاتة مع مسئولي نادي طلائع الجيش



وفد الزمالك ينهي صفقة محمد شحاتة



محمد شحاتة لاعب الطلائع

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة من جانب الزمالك لضم اللاعب وحدثت جلسة بين مسئولو القلعة البيضاء ونظراؤهم في الطلائع ظهر اليوم ،الثلاثاء، تم الإتفاق خلالها على إنتقال اللاعب الى الأبيض خلال انتقالات يناير .

ورفع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا إيقاف القيد عن الزمالك رسميا، وذلك بعد أن تم حذف اسم الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقع عليها عقوبات إيقاف القيد .

وتسببت أزمة إيقاف القيد في حرمان الزمالك من إبرام أي صفقة خلال الفترة الماضية، وبعد رفع اسم الزمالك أصبح من حقه ضم لاعبين خلال الميركاتو الشتوى الجارى.