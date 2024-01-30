شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تنسحب من بطولة الدوحة للتنس بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انسحبت ميار شريف لاعبة منتخب التنس و المصنفة رقم 61 عالميًا من بطولة الدوحة للتنس المقرر لها من 11 إلى 17 فبراير، بسبب الإصابة و خوضها فترة تأهيل في الفترة الحالية.