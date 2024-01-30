شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تنسحب من بطولة الدوحة للتنس بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
انسحبت ميار شريف لاعبة منتخب التنس و المصنفة رقم 61 عالميًا من بطولة الدوحة للتنس المقرر لها من 11 إلى 17 فبراير، بسبب الإصابة و خوضها فترة تأهيل في الفترة الحالية.
تراجعت ميار شريف بطلة التنس المصرية 3 مراكز في تصنيف محترفات التنس الصادرأمس الاثنين ، لتستقر في المركز الـ61 عالميًا.
وأجبرت الإصابة ميار شريف بطلة التنس قبل أسبوعين على الإنسحاب من منافسات الفردي والزوجي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
واستمرت البولندية إيجا شيفيونتيك في صدارة تصنيف التنس والبيلاروسية إرينا سابالنكا بطلة أستراليا المفتوحة في الوصافة وتقدمت الأمريكية كوكو جوف مركزا لتحتل المركز الثالث و كذلك تقدمت الأمريكية جيسيكا بيجوالا مركزا لتحتل المركز الرابع .
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