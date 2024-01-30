شكرا لقرائتكم خبر عن عزمي محيلبة يحصد ذهبية الاسكيت ببطولة كأس العالم للرماية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق بطل مصر العالمي في الرماية عزمي محيلبة الميدالية الذهبية لمنافسات الاسكيت ببطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش بمدينة مصر الدولية للالعاب الأوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من ٢٤ يناير الجاري وحتى ١ فبراير المقبل، وتقام البطولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وجاء اللاعب الإنجليزي بين ليويلين في المركز الثاني والميدالية الفضية وحقق الالماني سفين كورتي الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

وكان محيلبة قد ضمن وجوده في أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وأعرب اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية ، عن سعادته عن مدي التطور في مستوي لاعبي المنتخب الوطني للرماية وجميع اللاعبين، حيث من الملاحظ أنه تم تخريج جيل جديد وقوي للاعبي المنتخب الوطني للرماية، وانخفضت أعمار الأبطال المصريين في المنتخب الحاصلين على ميداليات دولية وعالمية وإفريقية، وهو ما يدعو للفخر بأننا نسير على الطريق الصحيح من أجل إعداد جيل ناشئ وقوي يستطيع اللعب باسم مصر ويحافظ عليه خفاقا بين الدول في المحافل الرياضية.

وأكد رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية أن الإنجاز الكبير الذي حققه عزمى يأتى ضمن خطة الاتحاد في تطوير اللعبة من أجل تحقيق ميدالية اولمبية في أولمبياد باريس2024 المقبلة.

ووجه رئيس الاتحاد المصري للرماية، بالشكر للسيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه اللا محدود للاتحاد المصري للرماية وجميع اللاعبين في الاتحاد، مؤكدا أنه لولا هذا الدعم، ما تمكنا من الحصول على هذا الكم من الميداليات وحجز بطاقات التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس2024.