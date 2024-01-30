كلوب يحسم موقف صلاح من مباراة تشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول موقف لاعبه الدولي المصري محمد صلاح جناح الريدز من مباراة تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعاني محمد صلاح من إصابته منعته من المشاركة مع منتخب مصر في آخر مباراتين أمام كاب فيردي و الكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا.

وعاد محمد صلاح إلى لإنجلترا لتلقي العلاج مع ناديه ليفربول من أجل تعجيل جاهزيته للمباريات المقبلة مع الفراعنة حال الوصول للنهائي الأفريقي، بسبب ضعف الامكانيات في كوت ديفوار.

قال كلوب حول إمكانية مشاركة صلاح في مباراة تشيلسي: محمد ليس جاهزاً لمباراة الغد و أيضًـا للمباراة التالية ضد أرسنال، إنه مُصاب.

وأضاف مدرب ليفربول: إصابة العضلات تستغرق وقتاً كان من الممكن أن يكون الأمر أكثر سوءًا، لذلك دعونا ننتظر.

وتابع: تفكك الفريق بعد رحيلي؟ لا كان من الواضح دائمًا أن العالم الخارجي لن يمنحك ثانية على موضوع مغادرتي؛ قبل أسبوع، لم يسأل أحد عن ذلك، لذا أمنحوا اللاعبين الراحة.

وأضاف: تشيلسي؟ إنهم بأفضل حال الآن، يلعبون بطريقة جيدة، لا أحد يشكك بمدربهم، قد يكون فريقهم بفورمة جيدة، فازوا بمعظم مبارياتهم مؤخرًا، لعبنا ضدهم ولم نكن جيدين ولكنهم كانوا جيدين."