بينهم حجازي وبنزيما.. جاياردو يحدد قائمة أجانب الاتحاد السعودي المحلية

حسم الأرحنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، موقف الأجانب في القوائم المحلية والأسيوية للنصف الثاني من الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية، عن خطط جاياردو مع المحترفين في الفترة المقبلة، حيث يحق للفريق ضم 8 لاعبين محترفين فقط في قائمته.

وأوضحت أن جاياردو اختار كل من: البرازيليين رومارينيو وفابيينو ولويس فيليبي، والفرنسي كانتي، والمصري أحمد حجازي والمغربي عبد الرزاق حمد الله، إلى جانب بنزيما، وجروهي في القائمة المحلية.

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بينما يفكر الأرجنتيني في تحويل كورنادو إلى منافسات دوري أبطال آسيا، ومعه البرتغالي جوتا، في البطولة ذاتها.

ومن المقرر أن يعرض القرار على المحترفين الأجانب في حال اعتماده، وفقًا لما ذكرته المصادر الخاصة من أجل أخذ موافقتهم، حيث أن عدم الموافقة يعني الاتجاه إلى خيارات أخرى، تتمثل في الإعارة أو المخالصة.

وأبقى جاياردو على الفرنسي كريم بنزيما، بعدما وقعت عدة مناوشات بينهما في الفترة الماضية.