باريس سان جيرمان ونيوكاسل يتنافسان على ضم نجم ميلان

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن الدولي البرتغالي رفائيل لياو مهاجم ميلان الإيطالي محط اهتمام ناديي باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد لضمه خلال الفترة المقبلة.

وفقاً لما نقلته “سبورتس مول” البريطانية فإن باريس سان جيرمان يستعد لمنافسة نيوكاسل يونايتد على ضم رافائيل لياو جناح ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

طالع أيضًا: تفاصيل العرض السعودي لضم مدافع الاهلي.. موسيماني يهدد استمراره

ويعتبر اللاعب صاحب ال24 عاماً أحد نجوم ميلان وقد أثبت نفسه في وقت قصير أنه أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي خلال المواسم الأخيرة.

ومنذ انضمامه لميلان قادماً من ليل في أغسطس 2019 فقد شارك في 189 مباراة مع النادي في جميع المسابقات وسجل 49 هدف وصنع 42 تمريرة حاسمة.

وحصل اللاعب البرتغالي الدولي على لقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لهذا العام بعد فوز ميلان باللقب في موسم 2021-2022.

وسجل لياو في هذا الموسم 11 هدف وصنع 10 تمريرات حاسمة خلال 34 مباراة بالدوري الإيطالي وساهم لياو ب16 هدف و15 تمريرة حاسمة في 48 مباراة بجميع البطولات الموسم الماضي.

وقد احتل ميلان الموسم الماضي المركز الرابع في الدوري الإيطالي بجانب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ومنذ ذلك الوقت سجل ستة أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة خلال 26 مباراة هذا الموسم.