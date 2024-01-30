شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام شكرى يرحل عن قطاع الناشئين بمودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم إسلام شكرى رئيس قطاع الناشئين بنادى مودرن فيوتشر باستقالته من منصبه وإعلان عبر موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك.

وجاء إسلام شكرى قائلا "تقدمت منذ أيام بإعتذار للدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر عن إستكمال مشواري و مهمتي كرئيس لقطاع الناشئين و البراعم و الكرة النسائية بالنادي .. و أتمنى لمجلس الإدارة رئيساً و أعضاء و المدير التنفيذي و العاملين و أبنائي اللاعبين الذين سأفتقدهم بشدة التوفيق و أتمنى أن أراكم في أفضل حال و دائماً في نجاح !!".



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ومن جانب آخر وفي إطار خطة نادي مودرن فيوتشر لدعم الفريق بأفضل العناصر وضم العديد من مواهب الكرة المصرية من أجل المنافسة على المستوى المحلي والأفريقي، تعاقدت إدارة النادي مع الجناح عمر وائل المحترف المصري بعد عودته من البرتغال بالرغم من وجود مفاوضات مع العديد من الأندية المصرية.

ويعد عمر وائل من مواليد 2005، بدأ مشواره في نادي وادي دجلة ثم انتقل للاحتراف في البرتغال ولعب للعديد من المنتخبات الوطنية وأحد المواهب الكبيرة في الكرة المصرية.

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