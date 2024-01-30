شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم صفقة ناصر ماهر من فيوتشر مقابل 3 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو نادى الزمالك، صفقة ضم ناصر ماهر صانع ألعاب فريق فيوتشر، لمدة 3 سنوات ونصف، خلال فترة الانقالات الشتوية الجارية، بعد التوصل لاتفاق مع مسئولى فيوتشر حول الصفقة.

وكشف مصدر لليوم السابع، إن الصفقة فى الأمتار الأخيرة، خاصة بعد اتفاق الزمالك مع فيوتشر على ضم ناصر ماهر لمدة 3 سنوات ونصف، مقابل الحصول على خدمات عمرو السيسى بشكل نهائى، بالإضافة إلى خدمات ثنائى من الشباب على سبيل الإعارة.

وكان الزمالك تسلم الاستغناء الرسمي الخاص بمحمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش ليكون الصفقة الرسمية الثانية للزمالك عقب اعلان التعاقد مع محمد عاطف لاعب طنطا امس.