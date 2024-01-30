شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم صفقة ناصر ماهر من فيوتشر مقابل 3 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو نادى الزمالك، صفقة ضم ناصر ماهر صانع ألعاب فريق فيوتشر، لمدة 3 سنوات ونصف، خلال فترة الانقالات الشتوية الجارية، بعد التوصل لاتفاق مع مسئولى فيوتشر حول الصفقة.
وكشف مصدر لليوم السابع، إن الصفقة فى الأمتار الأخيرة، خاصة بعد اتفاق الزمالك مع فيوتشر على ضم ناصر ماهر لمدة 3 سنوات ونصف، مقابل الحصول على خدمات عمرو السيسى بشكل نهائى، بالإضافة إلى خدمات ثنائى من الشباب على سبيل الإعارة.
وكان الزمالك تسلم الاستغناء الرسمي الخاص بمحمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش ليكون الصفقة الرسمية الثانية للزمالك عقب اعلان التعاقد مع محمد عاطف لاعب طنطا امس.
وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة من جانب الزمالك لضم اللاعب وحدثت جلسة بين مسئولو القلعة البيضاء ونظراؤهم في الطلائع ظهر اليوم ،الثلاثاء، تم الإتفاق خلالها على إنتقال اللاعب الى الأبيض خلال انتقالات يناير .
ورفع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا إيقاف القيد عن الزمالك رسميا، وذلك بعد أن تم حذف اسم الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقع عليها عقوبات إيقاف القيد .
وتسببت أزمة إيقاف القيد في حرمان الزمالك من إبرام أي صفقة خلال الفترة الماضية، وبعد رفع اسم الزمالك أصبح من حقه ضم لاعبين خلال الميركاتو الشتوى الجارى.
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