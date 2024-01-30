شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن ضم حسين فيصل لاعب سموحة رسميا فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري ضم حسين فيصل لاعب نادي سموحة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد الاتفاق مع الذي تم بين سموحة والمصري، وكتب حساب المصري عبر فيس بوك: "نسر جديد يحلق معانا، حسين فيصل مصراوي".

وجاء توقيع حسين فيصل عقود انتقاله إلى المصري في الوقت الذي ينتهي فيه عقد اللاعب مع سموحة بنهاية الموسم الجاري.

وكان المصري قد أعلن عن أولى صفقاته الشتوية بضم صلاح محسن مهاجم الأهلي السابق لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب لتعاقده مع القلعة الحمراء.

كما وافق المصري على إعارة لاعبه فرانك إيتوجا إلى الجونة حتى نهاية الموسم لاكتساب الخبرات، وأعلن رحيل التونسي إلياس الجلاصي إلى أهلي بني غازي الليبي في صفقة بيع نهائي.

ويدخل اليوم الثلاثاء فريق الكرة الأول بالنادي المصري، معسكراً مغلقاً ببرج العرب، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس المقبل.

وكان علي ماهر قد قرر منح لاعبي المصري راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على الجونة بهدفين مقابل هدف.

وكان المصري قد خاض مباراته بالجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة ذاتها، وهي المباراة التي جمعته بنظيره فريق الجونة وانتهت بفوز النسور الخضر بهدفين لهدف ليرتفع رصيد المصري للنقطة السابعة، ليصعد متصدرا مجموعته بصحبة الجونة صاحب النقاط الأربع والذي صعد بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة مع البنك الأهلي الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.