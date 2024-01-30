شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعير محمد طارق لاعب الزمالك موسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، عن توصل النادي البورسعيدي إلى اتفاق مع الزمالك، للحصول على خدمات محمد طارق لاعب القلعة البيضاء الصاعد، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

وتواجد محمد طارق مع المنتخب الأولمبي خلال المعسكر الماضي الذي أقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات، ولم يتمكن من التواجد مع الزمالك في معسكره المغلق.

وأعلن النادي المصري ضم حسين فيصل لاعب نادي سموحة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد الاتفاق مع الذي تم بين سموحة والمصري، وكتب حساب المصري عبر فيس بوك: نسر جديد يحلق معانا، حسين فيصل مصراوي.

وجاء توقيع حسين فيصل عقود انتقاله إلى المصري في الوقت الذي ينتهي فيه عقد اللاعب مع سموحة بنهاية الموسم الجاري.

وكان المصري قد أعلن عن أولى صفقاته الشتوية بضم صلاح محسن مهاجم الأهلي السابق لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب لتعاقده مع القلعة الحمراء.

كما وافق المصري على إعارة لاعبه فرانك إيتوجا إلى الجونة حتى نهاية الموسم لاكتساب الخبرات، وأعلن رحيل التونسي إلياس الجلاصي إلى أهلي بني غازي الليبي في صفقة بيع نهائي.

ويدخل اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، معسكراً مغلقاً ببرج العرب، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس المقبل.