شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 30 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إدارة النادي بالحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق وعدم الموافقة على العروض التي تأتي للعناصر الأساسية في الأهلي خلال الفترة الحالية.

طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من مسئولي النادي تأجيل التعاقد مع أحد اللاعبين الغانيين الذين خضعوا للاختبار مع فريقي 2003 و2005 بقطاع الناشئين، لحين مشاهدة اللاعبين في مباراة ودية والحكم على مستواهم، سواء بإتمام التعاقد معهم أو صرف النظر عنهم.

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