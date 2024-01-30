شكرا لقرائتكم خبر عن 15 بطولة و27 كلين شيت.. أرقام علي لطفي مع الأهلي قبل عودته المحتملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب علي لطفي من العودة لصفوف الأهلي، حيث سلك مسئولو القلعة الحمراء طريق التفاوض مع زد من أجل استعارة حارس مرماه السابق لمدة ستة شهور حتى نهاية الموسم الجاري، بعدها يعود إلى نادي زد.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد لتعويض غياب محمد الشناوي قائد الفريق بعد إصابته بخلع في الكتف وإجراء عملية منظار في ألمانيا وتأكد غيابه 3 شهور عن الملاعب.

الخليج 365 يستعرض أرقام وبطولا على لطفي قبل عودته للأهلي من جديد:

وقبل عودته من جديد، خاض علي لطفي تجربة سابقة مع الأهلى قضي خلالها ست سنوات .

شارك لطفي في هذه الفترة في 43 مباراة فقط في مختلف البطولات وخرجت شباكه نظيفة في 27 مباراة.

على صعيد البطولات نجح علي لطفي في الحصول على 15 بطولات مع الأهلي ووقف على منصات كبيرة فيها.

توج لطفي 4 بطولات للدورى الممتاز و3 بطولات لكأس لسوبر المحلى ولقبين لكأس مصر.

إلى جانب ذلك حصل الحارس على لقب دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات وبطولتين لكأس السوبر الأفريقي.

وحصل على لطفى مع الأهلى على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية مرتين متتاليتين الأولى كانت في عام 2020 بقطر والثانية كانت في 2021 بالإمارات.