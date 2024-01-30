شكرا لقرائتكم خبر حرمان صحفيين عراقيين من تغطية بطولات الاتحاد الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشدة التصرفات «المزعجة والعدائية»، التي شهدها المؤتمر الصحفي لمباراة العراق والأردن ببطولة كأس الأمم الآسيوية.وودع منتخب العراق المسابقة القارية المقامة حاليا في قطر، عقب خسارته 2/ 3 أمام منتخب الأردن، الاثنين، في دور الـ16 للبطولة.

فيما شهد المؤتمر الصحفي الخاص بالإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق، انسحاب الصحفيين العراقيين من القاعة، بعدما شنوا هجوما لاذعا عليه وحملوه مسؤولية الخسارة.

وأصدر الاتحاد الآسيوي بيانا نشره على موقعه الالكتروني الرسمي، أمس، إذ ذكر: «يشعر الاتحاد بخيبة أمل كبيرة نتيجة التصرفات التي حصلت خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة العراق والأردن، وقد قام باتخاذ قرار سريع بحرمان الأفراد المسؤولين عن هذه الأحداث من تغطية ليس فقط كأس أمم آسيا 2023 في قطر، بل كذلك البطولات المستقبلية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ إن التصريح الإعلامي يعد بمثابة امتياز يتضمن مسؤولية الالتزام بالمعايير الأخلاقية، وكل من يخرق هذا المعايير سيواجه العواقب».