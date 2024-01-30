سيكو فوفانا بديل هندرسون في الاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب الإيفواري سيكو فوفانا كثيرا من مغادرة نادي النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي الحالي، والانتقال على سبيل الإعارة إلى نادي الاتفاق.

ووفقا لما أورده موقع «sportitalia» الإيطالي، فإن اللاعب سيكو فوفانا على أعتاب الانضمام إلى نادي الاتفاق، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

بديل هندرسون

التقارير الصحفية الأخيرة أكدت موافقة فوفانا على الانتقال إلى الاتفاق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ولم يحدد حتى الآن إن كان النصر سيضم لاعبا جديدا بدلا منه أم يعيد قيد حارس مرماه دافيد أوسبينا بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق منذ يناير 2023. وينتظر أن ينضم لاعب خط وسط أودينيزي ولانس السابق إلى تشكيلة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، كبديل للاعب جوردان هندرسون، الذي انتقل إلى أياكس الهولندي هذا الشتاء.

النصر استهدف التعاقد مع عدد من اللاعبين الآسيويين، لضم أحدهم خلال يناير الجاري، أبرزها الأسترالي هاري سوتار مدافع ليستر سيتي الإنجليزي والمتواجد حاليا في قطر، حيث يخوض مع منتخب بلاده غمار بطولة كأس آسيا 2023، وقد نجح الفريق في الوصول إلى دور الـ8. سوتار، وحسبما أفادت شبكة «ESPN»، طلب من وكيله عدم إقحامه في أي حديث عن مستقبله حتى انتهاء مشواره في كأس آسيا، وأضاف قائلا لنفس الشبكة «لا أريد الاستماع حقا لأي شيء يخص مستقبلي طالما أنا هنا.

تركيزي الكامل يجب أن يكون على المباريات هنا في كأس آسيا».

يشار إلى أن المدافع الأسترالي لم يلعب مع فريقه الإنجليزي سوى 3 مباريات هذا الموسم، مما عزز الإشاعات حول رحيله وسط اهتمام النصر ورينجرز الأسكتلندي.

أرقام سيكو فوفانا: