أوزبكستان تنهي مغامرة تايلاند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل منتخب أوزبكستان حلمه بالتتويج بلقبه الأول في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بعدما صعد لدور الثمانية للمسابقة، عقب فوزه الثمين 2/1 على منتخب تايلاند، أمس، في دور الـ16 للنسخة الحالية المقامة في قطر. وعلى ملعب (الجنوب)، بادر منتخب أوزبكستان بالتسجيل عن طريق عزيزيبيك تورجونباييف في الدقيقة 37، قبل أن يتعادل ساباتشوك ساراتشارت لتايلاند في الدقيقة 58. ولم يهنأ المنتخب التايلاندي بتعادله كثيرا، بعدما أحرز اللاعب الشاب عباسبيك فايزوليف الهدف الثاني لأوزبكستان في الدقيقة 65، ليقود الفريق الملقب بـ(الذئاب البيضاء) لمواصلة مسيرته في البطولة.

وضرب منتخب أوزبكستان، الذي صعد لدور الثمانية للمرة الخامسة في أمم آسيا، موعدا في الدور المقبل يوم 3 فبراير القادم بملعب الخور، مع منتخب قطر (حامل اللقب)، الذي صعد للدور ذاته، عقب فوزه 2 / 1 على منتخب فلسطين الاثنين في دور الـ16.

وصعد منتخب أوزبكستان للأدوار الإقصائية في أمم آسيا 2023، بعدما حل في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، حيث تعادل مع سوريا بدون أهداف، وأستراليا 1 / 1، فيما تغلب على الهند 3/ صفر. في المقابل، تأهل منتخب تايلاند لمرحلة خروج المغلوب، عقب تواجده في وصافة المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، حيث انتصر 2/ صفر على قيرغيزستان، فيما تعادل بدون أهداف مع سلطنة عمان والسعودية.