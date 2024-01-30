الامارات | صدمة عربية جديدة.. السعودية خارج كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقصى منتخب كوريا الجنوبية نظيره السعودي بالفوز عليه بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 على استاد المدينة التعليمية امام 42389 متفرجاً، وذلك في الدور ثمن النهائي من كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.

وسجل هدف السعودية عبدالله رديف في الدقيقة (46)، وفشل في الحفاظ على تقدمه، حيث نجح تشوي غو سونغ هدف كوريا الجنوبية (90+9).

وفي ركلات الترجيح، فشل سامي النجعي وعبد الرحمن غريب في مواجهة الحارس الكوري الجنوبي جو هيون وو. وتلتقي كوريا الجنوبية في ربع النهائي مع استراليا الجمعة على استاد الجنوب مع طموح مواصلة المشوار حتى الفوز باللقب الغائب عنها منذ 64 عاماً، وتحديداً منذ 1960.

وتعتبر هذه هي المرة الثامنة تواليا التي يبلغ فيها "محاريو تايغوك" الدور ربع النهائي، وفي المباراة عاد الى صفوف "الأخضر" مدافعه حسان تمبكتي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مواجهة تايلاند، وفي المقابل، قرر المدرب الألماني لكوريا الجنوبية يورغن كلينسمان اشراك نجم توتنهام وقائد فريقه هيونغ مين سون في مركز رأس الحربة، خلافا للمباريات التي خاضها حتى الآن في البطولة حيث كان يشغل مركز الجناح الايسر.

وكان المنتخب العراقي قد ودع البطولة أيضا من دور الـ 16 في البطولة، وعلى المستوى الأفريقي ودعت منتخبات تونس، الجزائر، مصر، موريتانيا، البطولة أيضا مبكرا ليتوالى خروج المنتخبات العربية من البطولتين القارتين.