الامارات | أغرب لقطة في كأس آسيا بطلها مدرب منتخب السعودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي مانشيني، الجدل في مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، قبل ختام مباراة الفريقين التي انتهت بفوز كوريا الجنوبية، وصعوده إلى الدور ربع النهائي، بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقام المدرب السعودي وأثناء ركلات الجزاء الترجيحية وقبل الركلة الحاسمة لكوريا الجنوبية بترك ملعب المباراة وفريقه المنتخب السعودي والتوجه إلى غرفة تبديل الملابس، وهو ما أثار الجدل وأصبح حديث القنوات التلفزيونية والمحللين عقب نهاية المباراة والتي انتهت بصدمة سعودية بالخروج من البطولة الآسيوية.

وعقب انتهاء المباراة صرح المدرب الإيطالي في تصريحات صحافية عندما تم سؤاله عن هذا الموقف وقال: "كوريا الجنوبية لها فرصتين لحسم الفوز خلال آخر ركلتي جزاء وغادرت مبكراً، وانا اعتذر للكل ان كان هناك خطأ مني!".

وسجل المدرب السعودي بذلك أغرب لقطات البطولة الآسيوية منذ بدايتها وقليلا ما يقوم مدرب كبير بحجم المدرب الإيطالي مانشيني، أن يترك فريقه قبل نهاية المباراة حتى وإن كان الفريق سيخسر.

وكانت كوريا الجنوبية قد أثارت الجدل في دور المجموعات بمباراتها ضد تايلاند، ونجحت اليوم في الحصول على بطاقة عبور جديدة إلى الدور ثمن النهائي من البطولة وإقصاء المنتخب السعودي من البطولة.