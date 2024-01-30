تشافي يشعر بتحرره بعد إعلان مغادرته لبرشلونة

قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة الإسباني الثلاثاء إنّه شعر "بالتحرر" بعد إعلان قراره بالرحيل نهاية الموسم الحالي مضيفاً أن ضغوط تدريب النادي ومتطلباته جعلته لا يتمتع بمنصبه في الوقت الحالي.



وأبلغ الصحفيين قبل مواجهة أوساسونا في الدوري الأربعاء: "إنهم يجعلونك تشعر بأنك لا تحظى بالتقدير في كل لحظة هنا".



وأضاف: "حدث ذلك لجميع المدربين، أخبرني بيب (غوارديولا) وأخبرني إرنستو (بالبيردي). أما بالنسبة للويس إنريكي فقد عشت ورأيت ذلك بنفسي".



وقال تشافي إنّ التأثير الذي يقع على مدربي برشلونة يختلف عن مدربي الأندية الأخرى.



وأضاف: "أعتقد أنّ لدينا مشكلة عندما يتعلق الأمر بالمتطلبات المرتبطة بهذه الوظيفة (في برشلونة)".



وأعلن تشافي رحيله بعد خسارة برشلونة 5-3 أمام فياريال، وهي الخسارة الثالثة للفريق في آخر أربع مباريات على أرضه في الدوري. وودع الفريق في وقت سابق بطولة كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيك بيلباو.



(بي إن سبورت)