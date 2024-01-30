آرسنال يهزم نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق آرسنال فوزاً مستحقاً على نظيره نوتينجهام فورست الإنجليزي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 22 لبطولة الدوري اإنجليزي الممتاز.

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الشوط الأول

سيطر آرسنال على سط الملعب منذ بداية اللقاء كما هو متوقع واجبر نوتينجهام على التراجع لوسطك ملعبه.

حاول الجانرز كسر التكتل الدفاعي لنوتينجهام من خلال التريرات العرضية والتسديدات بعيدة المدى دون جدوى.

إستمرت محاولات آرسنال لخطف هدف التقدم دو جدوى ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بنتيجة 0-0.



الشوط الثاني

في الشوط الثاني ضغط آرسنال بقوة منذ البداية بحثاً عن تسجيل هدف يجبر منافسه على التخلي عن حذره الدفاعي.

وسدد البرازيلي خيسوس كرة خطيرة إرتدت من القائم، ثم سدد ساكا كرة أخرى علت العارضة.

وفي الدقيقة 66 نجح جابريل خيسوس في تسجيل أول أهداف المدفعجية بعد تسديدة رائعة سكنت الشباك.

وضاعف ساكا تقدم آرسنال بتسجيله الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من زميله زيتشينكو قبل أن يقلص تايو اونيي النتيجة لنوتنيجهام لتنته المباراة بنتيجة 2-1 لصالح الجانرز.

بهذه النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد نوتينجهام عند 20 نقطة في المركز 16.