الزمالك يقترب من ضم مهاجم مونشنجلادباخ

ياسر رشاد - القاهرة - المفاوضات وصلت لمرحله حاسمه

الثلاثاء 30/يناير/2024 - 10:29 م 1/30/2024 10:29:50 PM

اقترب نادى الزمالك بشدة من التعاقد مع مصطفى أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني حيث أنهى كل البنود الشخصية مع مصطفى أشرف للتوقيع 3 مواسم مع خيار التجديد موسم إضافي، والآن المفاوضات متقدمة جدًا مع بروسيا مونشنجلادباخ.

الزمالك وافق على كل طلبات بروسيا مونشنجلادباخ، والخلاف الوحيد حاليًا على نسبة إعادة البيع، يرغب بروسيا في نسبة 10% من إعادة البيع، والزمالك يامل في إلغاء البند أو تخفيض النسبة لـ5% فقط.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء أمس الاثنين قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.