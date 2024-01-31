شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحصل على توقيع دونجا موسمين ونصف ويفاوض إسلام عيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو النادي المصري على توقيع محمود عبد العاطي دونجا، لاعب فريق بيراميدز، لمدة موسمين ونصف، في الميركاتو الشتوي الجاري، لتدعيم وسط ملعب الفريق البورسعيدي.

كما دخل مسئولو النادي البورسعيدي في مفاوضات مع بيراميدز للحصول على خدمات إسلام عيسى لاعب المصري السابق.

وكان المصري قد أعلن عن صفقاته الشتوية بضم صلاح محسن مهاجم الأهلي السابق لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب لتعاقده مع القلعة الحمراء، وحسين فيصل لاعب سموحة لمدة 3 مواسم ونصف.

كما وافق المصري على إعارة لاعبه فرانك إيتوجا إلى الجونة حتى نهاية الموسم لاكتساب الخبرات، وأعلن رحيل التونسي إلياس الجلاصي إلى أهلي بني غازي الليبي في صفقة بيع نهائي.

ويدخل اليوم الثلاثاء فريق الكرة الأول بالنادي المصري، معسكراً مغلقاً ببرج العرب، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس المقبل.

وكان علي ماهر قد قرر منح لاعبي المصري راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على الجونة بهدفين مقابل هدف.

كان المصري قد خاض مباراته بالجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة ذاتها، وهي المباراة التي جمعته بنظيره فريق الجونة وانتهت بفوز النسور الخضر بهدفين لهدف ليرتفع رصيد المصري للنقطة السابعة، ليصعد متصدرا مجموعته بصحبة الجونة صاحب النقاط الأربع والذي صعد بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة مع البنك الأهلي الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.