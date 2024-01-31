شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 30 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30 / 1 / 2024 العديد من الأخبار الهامة، على رأسها اتحاد الكرة يجتمع غدا لمناقشة مصير فيتوريا بعد الإخفاق الأفريقى، الزمالك يضم محمد شحاتة مدافع وسط طلائع الجيش ويضع الرتوش الأخيرة لضم ناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر.

اتحاد الكرة يجتمع غدا لمناقشة مصير فيتوريا بعد الخروج من أمم أفريقيا

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مهما غدا الأربعاء لمناقشة مصير روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

الزمالك يضم محمد شحاتة رسميا من طلائع الجيش

تسلم مسئولو نادي الزمالك الاستغناء الرسمي الخاص بمحمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش ليكون الصفقة الرسمية الثانية للزمالك عقب اعلان التعاقد مع محمد عاطف لاعب طنطا امس.

الاهلي يبحث مع السفارة المصرية بالجزائر ترتيبات مباراة بلوزداد

فتح مسئولو النادي الأهلي خطوط إتصالات مع السفارة المصرية بالجزائر من أجل التنسيق والترتيب لرحلة المارد الأحمر للجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.

المصري يحصل على توقيع دونجا موسمين ونصف ويفاوض إسلام عيسى

حصل مسئولو النادي المصري على توقيع محمود عبد العاطي دونجا، لاعب فريق بيراميدز، لمدة موسمين ونصف، في الميركاتو الشتوي الجاري، لتدعيم وسط ملعب الفريق البورسعيدي.

المصرى يعلن ضم حسين فيصل لاعب سموحة رسميا فى الميركاتو الشتوى

أعلن النادي المصري ضم حسين فيصل لاعب نادي سموحة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد الاتفاق مع الذي تم بين سموحة والمصري، وكتب حساب المصري عبر فيس بوك: "نسر جديد يحلق معانا، حسين فيصل مصراوي".

باستور: اتحاد اليد يمتلك فكر احترافى..وروح الفريق أهم ما يميز منتخب مصر

يرى الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى للمنتخب أن الاتحاد المصرى لكرة اليد يمتلك فكر احترافى، مشيرا إلى بدء التحضير لبطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للأولمبياد مبكرا، بتجمع حوالى 60 لاعبا من عناصر الكبار والشباب والناشئين لاختيار المنتخب .

عزمي محيلبة يحصد ذهبية الاسكيت ببطولة كأس العالم للرماية 2024

حقق بطل مصر العالمي في الرماية عزمي محيلبة الميدالية الذهبية لمنافسات الاسكيت ببطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش بمدينة مصر الدولية للالعاب الأوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من ٢٤ يناير الجاري وحتى ١ فبراير المقبل، وتقام البطولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.