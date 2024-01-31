الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مفاوضات

تفاجأت إدارة أحد الأندية في دوري المحترفين من اقتراب لاعب أجنبي تقوم بمفاوضته عبر وكيل أعماله، من الانتقال إلى نادٍ آخر منافس.

انتقادات

انتقد جمهور أحد أندية المحترفين على مواقع التواصل الاجتماعي، إدارة النادي على ما وصفوه بـ«تأخرها في الكشف عن التعاقدات الجديدة ودعم الفريق بلاعبين أجانب جدد مميزين في فترة الانتقالات الشتوية الحالية».

رفض

كشف مدرب أجنبي لمقربين منه أن إدارة النادي رفضت التعاقد مع لاعب أجنبي قام بترشيحه، بسبب ما اعتبرته مغالاة اللاعب في بعض الشروط المالية، فضلاً عن شرطه بزيادة مدة العقد من موسم واحد إلى موسمين.