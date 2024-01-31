الامارات | قرعة دور الـ 16 للكأس في أبوظبي الإثنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُقيم اتحاد كرة القدم في السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل في فندق إرث في العاصمة أبوظبي، قرعة دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2023-2024. من جانبه، أكد النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، عبيد سالم الشامسي، أن «اتحاد الكرة يبذل جهداً كبيراً من أجل تنظيم مباريات الكأس الغالية بأفضل صورة، ونشكر إدارات الأندية على تعاونها المستمر معنا، لكي تبقى كأس رئيس الدولة عنواناً بارزاً من عناوين الكرة الإماراتية، ومصدراً مهماً من مصادر قوتها».

وأشار الشامسي إلى أن فرق عمل إدارات الاتحاد المختصة تواصل تحضيراتها النهائية لانطلاق منافسات دور الـ16 لأغلى الكؤوس.