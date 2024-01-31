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الامارات | حسن والنقبي يواصلان التحكيم في آسيا

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل قضاة ملاعب الإمارات مشاركتهم في إدارة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر، إذ يُشارك الحكمان الدوليان محمد عبدالله حسن، وعادل النقبي (حكما الفيديو) ضمن طاقم الحكام الذي سيدير مباراة البحرين واليابان، المقرر إقامتها اليوم على استاد الثمامة. كما شارك الحكم الدولي عادل النقبي (حكم فيديو) ضمن الطاقم الذي أدار مباراة وكوريا الجنوبية، أمس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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