الامارات | حسن والنقبي يواصلان التحكيم في آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل قضاة ملاعب الإمارات مشاركتهم في إدارة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر، إذ يُشارك الحكمان الدوليان محمد عبدالله حسن، وعادل النقبي (حكما الفيديو) ضمن طاقم الحكام الذي سيدير مباراة البحرين واليابان، المقرر إقامتها اليوم على استاد الثمامة. كما شارك الحكم الدولي عادل النقبي (حكم فيديو) ضمن الطاقم الذي أدار مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، أمس.